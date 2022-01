Gaia: Buracos na EN109 causam estragos e geram queixas

Miguel Amorim Hoje às 14:35 Facebook

Vários condutores queixam-se de estragos nas suas viaturas devido ao mau estado da EN 109 e as queixas são comuns por parte daqueles que conduzem no troço à beira-mar, compreendido entre o nó do horto, em Miramar (Arcozelo), e a fronteira com Espinho, junto ao Hotel Solverde.

A zona mais degradada, onde a irregularidade do piso é acentuada e quase que obriga os automobilistas a fazerem uma gincana para fugir aos buracos, localiza-se nas imediações da estação ferroviária da Granja e prolonga-se até aos limites de S. Félix da Marinha. O autarca Eduardo Vítor Rodrigues adiantou que o "procedimento foi lançado", admitiu que houve um "deslize de prazos", mas prometeu que, "com a melhoria do tempo, a obra arrancará em fevereiro".

"PARTIDOS TODOS PROMETERAM"