Cadáver de homem encontrado em praia de Gaia

Um corpo foi detetado ao final da manhã desta sexta-feira, na Praia das Sereias, em Canidelo, e recolhido para autópsia e identificação.

A Capitania do Porto do Douro foi avisada perto do meio-dia para a presença de um cadáver no areal da Praia das Sereias.

A patrulha mobilizada para o local deu com o corpo de um homem que "aparentava estar há algum tempo na água", segundo o comandante Santos Amaral.

Verificados os procedimentos legais, o cadáver foi recolhido e transportado pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões ao Instituto de Medicina Legal do Porto, para autópsia e identificação.

A Polícia Judiciária e o Ministério Público tomaram conta da ocorrência.