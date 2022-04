CaetanoBus vai contratar 100 pessoas para as fábricas de Gaia e Ovar

JN Hoje às 15:37 Facebook

A CaetanoBus, empresa da Salvador Caetano, vai criar cerca de 100 novos postos de trabalho para as fábricas de Gaia e Ovar. Os novos trabalhadores "vão integrar as equipas de produção de autocarros zero-emissões, contribuindo para cidades mais limpas e sustentáveis", pode ler-se no comunicado.

"A CaetanoBus é o maior fabricante de autocarros em Portugal. Nos últimos anos, a estratégia da empresa tem passado pela criação de soluções de mobilidade zero-emissões, através de equipas dedicadas à inovação, com o desenvolvimento de soluções urbanas que garantem um futuro mais verde e tornam as cidades melhores sítios para viver", é referido.

"Acompanhando esta evolução, as suas fábricas estão agora a reforçar as equipas de eletricistas, serralharia, soldadura, pintura, carpintaria e chaparia", concretiza a CaetanoBus.

No comunicado, a empresa adianta que os candidatos devem enviar o currículo para https://bit.ly/3jfVtZp ou para ana.costa@salvadorcaetano.pt (919 134 582).

A CaetanoBus, que faz parte da Toyota Caetano Portugal e da Mitsui & Co, é um fabricante de autocarros e chassis em Portugal. A empresa tem uma oferta consolidada de veículos urbanos e aeroporto. É líder de mercado em soluções para aeroportos a nível mundial, com a produção do modelo Cobus. A empresa tem preocupações com a mobilidade elétrica desde 1980 e desenvolve soluções desde 2010.