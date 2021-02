Câmara de Gaia atribui bolsas para alunos oriundos das bandas filarmónicas

JN Hoje às 18:08 Facebook

A Câmara de Gaia vai aprovar, na próxima segunda-feira, na reunião do executivo, a comparticipação financeira num programa de atribuição de bolsas de estudo destinadas a alunos originários das bandas filarmónicas do concelho, no valor de 92 800 euros.

Os bolseiros comprometem-se a manter o vínculo com as bandas filarmónicas durante a frequência do curso nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021.

Os apoios serão disponibilizados à Academia de Música de Vilar do Paraíso (15 300 euros), Mocidade Perosinhense (302,5 euros), Fórum Cultural de Gulpilhares (2075 euros) e Fundação Conservatório Regional de Gaia (75 154 euros).

Cada instituição estipulou as normas de admissão e frequência dos bolseiros, destacando-se, entre outras regras, a obrigatoriedade de terem avaliação positiva em todas as disciplinas, assiduidade regular e participação num número mínimo de concertos,

"As escolas de música têm promovido a atividade cultural e artística, contribuindo, deste modo, para a formação de futuros profissionais no campo das artes e a inclusão social de crianças e jovens com menores recursos financeiros", explica a Câmara de Gaia.