Câmara de Gaia cancela atividades após atropelamento de criança

A Câmara de Gaia cancelou todas as atividades programadas para este fim de semana, na sequência do atropelamento que vitimou uma criança de cinco anos e que envolveu o vereador José Guilherme Aguiar.

"A Câmara, embora não tenha qualquer responsabilidade no sucedido, lamenta a morte da criança e o envolvimento do seu vereador", disse à Lusa fonte da Autarquia.

A mesma fonte acrescentou que José Guilherme Aguiar ficou "em estado de choque e teve de ser assistido" pela equipa do INEM, tendo o seu carro sido levado pela PSP, para perícia.

O acidente ocorreu na sexta-feira, pouco depois das 18.20 horas, alguns metros abaixo da Escola Básica Dr. Costa Matos, em concreto no entroncamento da Travessa José Fontana com a Rua D. Henrique de Cernache. Trata-se de uma zona com muito trânsito.

Tal como o JN noticiou, quando as equipas de socorro chegaram, o menino estava em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado no local.