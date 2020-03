Câmara de Gaia cria segundo posto de testes em Grijó

Miguel Amorim Hoje às 18:15 Facebook

A Câmara de Gaia abre, quinta-feira, em Grijó, um segundo local de testes ao Covid-19, depois de já ter anunciado a instalação de um posto próximo da Avenida da República, que começará a funcionar na sexta-feira.

Em Grijó, o serviço ficará localizado no parque de estacionamento do Espaço Mais Grijó, na Rua Fonte Branca. Estará aberto entre segunda-feira e sexta-feira, das 9 às 18 horas, e atenderá pacientes com a devida prescrição médica.

O outro posto, na Rua 14 de outubro, em frente à PSP, nas imediações da Avenida da República, entrará em funcionamento a partir da próxima sexta-feira, entre as 8 horas e as 18.30 horas, para quem tenha prescrição médica.