Câmara de Gaia dá 15 mil euros a cada freguesia para reparar estradas

Para reparar os danos nas estradas, causados pelo mau tempo, a Câmara de Gaia definiu um apoio monetário até 15 mil euros para cada freguesia, para obras no pavimento. Esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas, o autarca Eduardo Vítor Rodrigues admitiu "reforçar" o valor caso seja necessário. Também disse que "até à próxima quinta-feira", Gaia vai entregar na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte a estimativa dos prejuízos provocados pela chuva no concelho.

Os 15 mil euros foram acordados antes da intempérie do último fim de semana. Por isso, para fazer face ao sucedido, sobretudo no passado sábado, o valor poderá aumentar caso as juntas de freguesia não tenham meios para reparar os estragos e sejam obrigadas a recorrer a "serviços externos".

Eduardo Vítor Rodrigues adiantou que o "levantamento" dos estragos está feito e considerou que "não será necessário pedir um apoio excecional ao Governo". Referiu que os autarcas foram "contactados" pela CCDR-N e espera "fechar" até quinta-feira este dossiê, embora desconheça o montante da linha de financiamento.

As contas a apresentar vão englobar os danos verificados no "comércio, em habitações e no espaço público".

O mau tempo afetou várias zonas do concelho, nomeadamente a Afurada, a Madalena e o Cais de Gaia. "O que aconteceu foi um pico de pluviosidade e as estruturas não aguentaram", explicou.

Numa encosta junto à Afurada há o "risco de derrocada". No local existem habitações, embora parte delas esteja devoluta. A situação está a ser avaliada, assim como o tipo de intervenção a fazer. Dada a complexidade do caso, e o previsível investimento, Eduardo Vítor Rodrigues admite socorrer-se da Proteção Civil distrital.