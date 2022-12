Câmara de Gaia distribui Fundo de Apoio à Recuperação Covid por instituições sociais

JN Hoje às 20:44 Facebook

A Câmara de Gaia distribuiu, esta terça-feira, pelas instituições sociais do concelho, o Fundo de Apoio à Recuperação Covid. No começo do programa, o fundo era de cinco milhões de euros. O apoio dado agora também se estendeu a escolas e a outras entidades locais sem fins lucrativos, que se "candidataram com ideias para obras ou atividades".

Segundo a Autarquia, "o objetivo passa por minimizar os efeitos negativos e de sustentabilidade financeira, provocados pela pandemia".

Em novembro, na reunião de Câmara de Gaia em que foi anunciado o formato da distribuição dos cinco milhões de euros, o autarca Eduardo Vítor Rodrigues explicou que 2,6 milhões foram para candidaturas aprovadas de investimentos de Instituições Particulares de Solidariedade Social, paróquias, centros sociais e associações para estas realizarem obras, adquirirem ou repararem equipamentos.

Ainda segundo o presidente do município gaiense, os restantes 2,4 milhões de euros seriam inteiramente direcionados a instituições de apoio social a pessoas com deficiência, lares de idosos e para o projeto GAIAaprende+ (dirigido às crianças e alunos com necessidades educativas que frequentam a rede pública do pré-escolar e do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico).

"É um apoio extraordinário e não repetível, que tem como único objetivo minimizar os impactos da covid nas associações e instituições de cariz social do concelho", deixou vincado Eduardo Vítor Rodrigues.