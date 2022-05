Câmara de Gaia diz que MGC - Transportes continua a não cumprir horários

JN Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, revelou, esta segunda-feira, que a operadora privada MGC - Transportes, que opera neste concelho, "continua a incumprir" nos horários, motivo pelo qual a Área Metropolitana do Porto vai reunir com a mesma esta semana.

"Foi convidada [MGC - Transportes] a ter uma reunião com a Área Metropolitana do Porto porque apesar de dizer que não alterou nada na sua operação, as pessoas continuam a reclamar brutalmente do serviço e a informação que nós temos é de incumprimento", disse Eduardo Vítor Rodrigues, também presidente da Área Metropolitana do Porto, no final da reunião do executivo municipal.

Esta situação não é nova, dado que a 2 de maio, igualmente em reunião de Câmara, o autarca afirmou que se a operadora privada continuasse a "incumprir nos horários" seria "cassada a sua licença" e substituída pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

Na ocasião, Eduardo Vítor Rodrigues referiu que a transportadora alterou os horários e a frequência dos autocarros sem o poder fazer, motivo pelo qual notificou a empresa que se justificou com o período da Páscoa.

Posteriormente, e contactada pela Lusa, a MGC - Transportes garantiu que não incumpriu nos horários e explicou que as reduções se deveram ao período de férias escolares.

"Diz [operadora] que não incumpre e que as alterações foram para o período da Páscoa, mas a verdade é que não podem alterar um só dia sem a autorização da Área Metropolitana do Porto", sublinhou.

E acrescentou: "Cortaram carreiras e horários e, se assim continuar, irá ser encontrada uma alternativa imediata".

PUB

Eduardo Vítor Rodrigues considerou "inadmissível" que as empresas de transportes, que estão a receber ao quilómetro, não queiram fazer esses quilómetros pelos quais são remuneradas.