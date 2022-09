Câmara de Gaia rescinde com Endesa e poupa 2,1 milhões de euros

Miguel Amorim Hoje às 20:29 Facebook

A Câmara de Gaia rescindiu com a Endesa o contrato de fornecimento de energia e vai poupar cerca de 2,1 milhões de euros, ao passar para o mercado regulado, segundo foi anunciado, esta segunda-feira, pelo autarca Eduardo Vítor Rodrigues.

Na reunião de Câmara foi explicado que a manter o contrato com a Endesa, para este ano e o próximo, o "aumento de custos seria na ordem de 80%, equivalendo a 3,9 milhões de euros".

A Autarquia tomou a opção de passar para o mercado regulado, esperando conseguir uma "poupança de 10 cêntimos em cada quilowatt".

Também na reunião camarária, Eduardo Vítor Rodrigues garantiu que "não faltará nenhum funcionário nas escolas" do concelho, no arranque do ano letivo, que acontecerá entre o final desta semana e o início da próxima.

No âmbito da descentralização, e enquanto os concursos não ficam todos fechados, o município gaiense vai recorrer a uma empresa de trabalho temporário, para precaver a substituição de qualquer funcionário das escolas "que adoeça ou fique de baixa neste começo de aulas".

"É uma medida extraordinária", advertiu o presidente da Câmara. "Tratam-se, sobretudo, de assistentes operacionais e de assistentes técnicos", acrescentou em relação às necessidades dos estabelecimentos de ensino.

Em outubro, na Lavandeira, arrancará a construção do primeiro parque temático, designado como a "Volta ao Mundo em 80 dias". De acordo com o autarca, a obra irá durar "dois meses", pelo que a nova infraestrutura "estará pronta no Natal".

Antes da reunião, no período dos pontos prévios, Eduardo Vítor Rodrigues adiantou que "o tribunal, com sentença transitada em julgado, deu razão à Câmara" no processo movido por Nuno Oliveira, que é funcionário camarário e encabeçou a lista do PAN nas últimas eleições autárquicas em Gaia.

"Põe cobro a uma vergonhosa perseguição pessoal e política", comentou o autarca, adiantando que, agora, a Câmara vai mover um processo contra Nuno Oliveira por "denúncia caluniosa". No processo será pedida uma indemnização, que "reverterá a favor de uma instituição de solidariedade".

Finalizada a Ordem de Trabalhos, foi entregue à ACD Gulpilhares a Medalha do Município. Foram homenageados os campeões nacionais de sub-15, femininos, e de sub-23, masculinos, em hóquei em patins, duas equipas de Gulpilhares, vencedoras esta época.