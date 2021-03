Câmara e Juntas de Gaia apoiam famílias mais atingidas pela pandemia

Marta Neves Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

"A pandemia veio engrandecer a pobreza, que é agora mais abrangente. Há pessoas que estão a receber ajuda que nunca pensaram chegar a esta situação". O desabafo é de Maria José Campos, presidente de Junta de Canidelo, Gaia, que há quase um ano se depara com as fragilidades de famílias que, assoladas direta ou indiretamente pela ​​​​​​​covid-19, recorrem à autarquia a pedir ajuda.

"Ajudamos, seja com bens alimentares ou com o pagamento de despesas como a renda ou medicamentos", referiu Manuela Francisco, assistente social da Junta, dando conta de que além dos 100 agregados que já ajudava, a autarquia estendeu apoio "a mais 60".

O trabalho em rede abrange todas as juntas do concelho de Gaia, o mais populoso da Área Metropolitana do Porto. Só em 2020, o Município registou um impacto financeiro de 15 milhões de euros com a pandemia. A esta verba, somam-se 250 mil euros do Programa Gaia+ Inclusiva, que no ano passado acomodou apoios extraordinários e ajudou 1696 famílias.