Camião larga vidros e corta A1 em Gaia

Há vidros espalhados na A1, em Gaia, junto ao nó de Coimbrões, no sentido sul/norte, na sequência de um acidente com um camião. A via está cortada.

De acordo com fonte dos Sapadores de Gaia, o alerta para o acidente na A1 foi dado cerca das 13.20 horas desta quinta-feira. A autoestrada está, por isso, cortada, no sentido sul/norte, junto ao nó de Coimbrões. Um camião que transportava vidros com cerca de "quatro metros de comprimento" teve um acidente, espalhando a mercadoria na autoestrada.

Além dos bombeiros, que preveem uma demorada operação de limpeza, as autoridades também estão no local.