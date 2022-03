Caminhada ajudou Pipinho, jovem de Gaia que sofre de doença rara 

A caminhada solidária realizada este domingo em Árvore, Vila do Conde, para ajudar Pipinho, permitiu angariar cerca de dois mil euros, disse ao JN o presidente da Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança Unidas (ADAFSU), que organizou o evento.

Satisfeito com a adesão da comunidade, Bruno Brini sublinhou que a verba reverte na íntegra para as terapias do jovem de Avintes, Gaia, que tem uma doença rara que não o deixa andar, ver ou falar.

"As sessões de fisioterapia são muito dispendiosas", lembrou o responsável, referindo-se a um custo de quase dois mil euros por mês. Filipe Ferreira, o rapaz de 16 anos que todos conhecem como Pipinho tem uma doença rara - a síndrome de Norrie -, e precisa de terapias intensivas para melhorar a condição física.

"Esta caminhada foi uma ação planeada em conjunto com a [antiga atleta] Aurora Cunha. A ideia partiu dela, porque já tinha ido a um torneio nosso e conheceu o Pipinho. Entrou em contacto comigo e disse que queria ajudar. E tivemos esta ideia, de fazer uma caminhada", contou o presidente da associação de Vila do Conde.

Planeada há algum tempo, a iniciativa não poderia ter decorrido em melhor altura para a família de Pipinho, a sobreviver apenas com o ordenado mínimo auferido pelo pai do adolescente, Nelson Ferreira, que está de baixa e teve de suspender a recolha de sucata, atividade que ajudava a pagar as terapias, devido a problemas de saúde da mulher. "Estou com baixa e a olhar pelo Filipe e pela Mara, que é a cuidadora dele. Neste momento, não posso sair de casa, porque não posso deixá-la sozinha", justificou.

Também é possível ajudar o jovem com donativos, através da página de Facebook solidária "Todos juntos pelo Filipe Ferreira".