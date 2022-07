Caminhada solidária em Gaia para ajudar menino com paralisia cerebral

Os pais de Rui Mário, um menino de seis anos com paralisia cerebral, organizam este sábado uma caminhada solidária na Marina da Afurada, em Gaia, para angariar fundos que ajudem a suportar as despesas com terapias, tratamentos e operações da criança. Participar custa três euros por pessoa. Crianças até aos 12 anos não pagam.

A caminhada de cinco quilómetros realiza-se este sábado, dia 9, às 10 horas, e tem ponto de partida na Marina da Afurada, em Gaia. As inscrições decorrem no próprio dia, entre as 9 horas e as 9.45 horas. Os primeiros 100 inscritos terão direito a um "kit", com um chapéu e uma garrafa de água..

A par deste evento solidário, a família também junta tampinhas de plástico e óleo alimentar para pagar as despesas de saúde de Rui Mário. Com essa ajuda, o menino regressou há dias de Espanha de uma operação que, de acordo com a mãe, Cristina Ferreira, "vai permitir-lhe ter um corpo mais flexível".