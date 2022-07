Candidatos a construir nova ponte têm até outubro para apresentar projetos

Miguel Amorim Hoje às 20:57 Facebook

Os sete candidatos aprovados para a conceção e construção da ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, a ligar Gaia e Porto, têm até outubro para apresentar os projetos. O autarca Eduardo Vítor Rodrigues acrescentou, esta segunda-feira, que "nenhum dos candidatos foi excluído" e que até esta fase "não surgiu qualquer impugnação".

O concurso foi levado, esta segunda-feira, à reunião da Câmara de Gaia, porque "três ou quatro candidatos apresentaram documentos que não eram pedidos". Segundo o autarca gaiense, tratou-se de um "mero ato administrativo para conhecimento da Câmara".

À margem da reunião, na resposta às perguntas dos jornalistas, Eduardo Vítor Rodrigues referiu que os projetos para a ponte D. António Francisco dos Santos terão de ser apresentados "até setembro/outubro". O júri que aprovou os candidatos será o mesmo que avaliará os projetos.

A nova travessia, sobre o rio Douro, ligará as freguesias de Oliveira do Douro, em Gaia, a Campanhã, no Porto. Terá uma extensão de 625 metros, sendo que 300 metros se desenvolvem sobre o leito do rio e os restantes sobre os terrenos de Gaia.

O preço base do concurso é de 38,5 milhões de euros e 2026 é o prazo estimado para a conclusão da obra.

O tabuleiro da ponte D. António Francisco dos Santos, assim designada em homenagem ao falecido bispo da Diocese do Porto, terá duas faixas de rodagem, com duas vias de circulação cada, bem como passeios e ciclovias de ambos os lados.

Do lado do Porto, em termos de acessos, está prevista a construção de uma rotunda sobrelevada à atual Avenida Paiva Couceiro, que se interligará a esta "através de dois ramos de ligação em viaduto", segundo dá conta a autarquia portuense.

Na margem de Gaia, o acesso será feito através da construção de uma rotunda e de um novo arruamento com cerca de 590 metros de extensão, que ligará à rotunda Gil Eanes, objeto também de intervenção para que nela se possa incluir "uma ciclovia em todo o seu perímetro".