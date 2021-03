"Cantinho do Estudo" ajuda a melhorar notas em Gaia

Filipa Rios Hoje às 15:07 Facebook

O projeto Cantinho do Estudo, através do qual a Câmara de Gaia cria condições de aprendizagem nas casas de crianças, já beneficiou 179 alunos de 25 escolas do concelho.

Criado em 2018, em parceria com a Fundação Manuel António da Mota e as juntas de freguesia, o programa, em três anos letivos, já criou 135 espaços de estudo e disponibilizou 65 computadores a alunos dos 2º, 3º, 4º e 6º anos de escolaridade.

Dos alunos abrangidos pelo projeto, 95% passaram de ano, 84% reduziram o número de classificações negativas em relação ao ano anterior e 98% consideraram o acompanhamento significativo para o seu sucesso escolar. Além disso, 84% das famílias classificaram a intervenção do "Cantinho do Estudo" como muito positiva.

Este projeto visa melhorar as condições de alojamento e estudo nas habitações dos alunos mais carenciados.

"Através de um móvel e da criação de condições dignas para a realização em casa das suas tarefas enquanto estudantes, pretende-se criar um conjunto de memórias positivas em infâncias difíceis. Em muitos casos, a intervenção pode ser mais do que a colocação desse móvel, incluindo melhorias do edificado, nomeadamente da cobertura, paredes e caixilharia de portas e janelas do quarto ou espaço de estudo", sublinha a Câmara.

"O sucesso deste projeto só se deve ao espírito de um trabalho em rede que todas as entidades envolvidas souberam aproveitar", afirma Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, citado em comunicado municipal.