Adriana Castro Hoje às 18:14

Os Sapadores de Gaia estão na A1, junto às portagens de Grijó, em Gaia, a combater um incêndio num carro, esta terça-feira.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, não há feridos a registar.