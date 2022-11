Carro colide com metro em Gaia e condiciona linha Amarela

Um acidente entre um carro e uma composição do metro do Porto está, esta quarta-feira, a condicionar tanto a circulação da linha Amarela, como o trânsito na N222, em Vila Nova de Gaia. O choque ocorreu num cruzamento entre a linha do metro e a Estrada Nacional, junto à estação D. João II.

Um carro colidiu contra uma composição de metro ao final da tarde desta quarta-feira, junto à estação D. João II, em Gaia. Segundo fonte oficial da Metro, o carro terá avançado com o semáforo no sinal vermelho. Uma passageira terá batido com a cabeça, na sequência do embate, mas não sofreu qualquer ferimento.

PUB

A situação já está normalizada e a circulação da linha do metro já estará reposta.