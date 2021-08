Carro despista-se, derruba muro e corta luz em Gaia

Adriana Castro Hoje às 10:38 Facebook

Duas mulheres, de 23 e 33 anos, sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste do carro onde seguiam, na madrugada deste sábado. Foram transportadas ao Hospital Santos Silva.

O acidente ocorreu na Avenida Dom João II, em Oliveira do Douro, Gaia. Os bombeiros foram alertados por um popular cerca das três da manhã. O carro, que se despistou, embateu num muro e derrubou-o, atingindo também um poste de eletricidade que deixou várias habitações sem serviço durante algumas horas. Foi chamado um piquete da EDP ao local.

Os Bombeiros Sapadores de Gaia, que estiveram no local com três carros e dez homens, relatam também um princípio de foco de incêndio no carro, que foi rapidamente extinto. O acidente foi dado como resolvido às 5.25 horas.

Também os Bombeiros Voluntários de Avintes estiveram a prestar socorro, com dois carros e quatro homens.