Carro despista-se na marginal de Gaia e condutor fica em estado grave

Um carro despistou-se, esta tarde de sexta-feira, na Avenida da Beira-Mar, em Salgueiros, Gaia, acabando por colidir com um outro carro, que abalroou dois postes de eletricidade e um sinal de trânsito. Um dos condutores ficou ferido com gravidade.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, Luís Araújo, um dos carros acabou por galgar o passeio, deixando os peões em sobressalto. "Uma das pessoas que circulava assustou-se, tentou desviar-se e acabou por cair, tendo sido assistida no local", explicou Luís Araújo.

Foi ainda registado mais um ferido ligeiro que também circulava no local e que "se sentiu mal" com o aparato do acidente.

No total, registaram-se três feridos ligeiros, sendo um deles um dos condutores, e um ferido grave, que será o condutor do carro que se despistou inicialmente.

A prestar socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, com 14 elementos e 4 carros.