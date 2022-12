Carro é o meio preferido para sair e entrar em Gaia

Por dia, de automóvel saem do concelho mais de 31 mil pessoas para a Área Metropolitana. Número supera aqueles que andam de metro e autocarro, que totalizam 12 325 passageiros.

Apesar de o concelho de Gaia ser servido pelo metro, para entrar e sair o carro continua a ser o meio de transporte preferido. O comboio, outra das alternativas, fica na cauda da tabela, também atrás do autocarro.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), viajar de carro para os municípios vizinhos do Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo, seja como condutor ou passageiro, bate todas as outras possibilidades. Por dia, a conduzir saem de Gaia, para trabalhar ou estudar, 25 947 pessoas. Igualmente de automóvel, mas como passageiro, deixam o município 5005 pessoas.