Carro em contramão na A29 causa ferido grave em Gaia

Um carro a circular em contramão na A29, em Gulpilhares, Gaia, causou, este sábado, um acidente numa colisão com outro veículo, da qual resultaram três feridos, um dos quais com gravidade, que foi levado para o Centro Hospitalar Gaia/Espinho.

O carro em contramão circulava no sentido Porto/Gaia e entrou na via errada, colidindo com outra viatura que fazia o percurso na via correta, no sentido Gaia/Porto.

Segundo informações dos Sapadores de Gaia, que estiveram no local, o acidente aconteceu próximo da zona dos pórticos, em Gulpilhares.

Os três feridos, dois deles com ferimentos ligeiros, foram levados para o Centro Hospitalar Gaia/Espinho.

No local também estiveram elementos da Brigada de Trânsito e dos Bombeiros de Valadares.