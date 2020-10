Carro ficou "estacionado" durante 20 minutos no meio da linha do metro em Gaia

Tiago Rodrigues Hoje às 13:37 Facebook

Um carro foi encontrado esta sexta-feira "estacionado" no meio da linha do metro, em Gaia, entre as estações de Santo Ovídio e D. João II, durante cerca de 20 minutos. O veículo, que foi deixado no local sem ocupantes, acabaria por ser removido após a chegada da Polícia.

De acordo com fonte da Metro do Porto, o carro "foi encontrado a obstruir a linha entre as estações de Santo Ovídio e D. João II sem ninguém lá dentro", por volta das 12.55 horas.

"Como não é suposto mexermos em carros, chamamos a Polícia e o carro foi retirado da linha às 13.15 horas", acrescentou a mesma fonte, informando que durante esse período a circulação na linha continuou a funcionar da estação de D. João II em direção ao Porto, cortando apenas a ligação à última estação de Gaia, em Santo Ovídio.

"Foram cerca de 20 minutos, por isso felizmente não teve grande impacto", admitiu a fonte da Metro do Porto.