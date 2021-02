Casa do Professor vai nascer em Gaia

Miguel Amorim Hoje às 13:52 Facebook

Edifício em Vilar do Paraíso terá 30 apartamentos para docentes no ativo e aposentados. Preços das habitações serão entre os 35 mil e os 40 mil euros.

Chama-se Casa do Professor e como o próprio nome indica será construída para servir de morada a docentes no ativo e aposentados. Localizada em Vilar do Paraíso, Gaia, tem o projeto aprovado com 30 apartamentos e prevê-se que "o concurso junto das firmas construtoras seja lançado até março".



A iniciativa é da Associação da Casa dos Professores e Educadores de Gaia (ACPEG), presidida por José Manuel Ribeiro, e ganhou forma com a cedência do terreno, na Rua da Barreira, por parte do Município. "A crise de 2009/2010 fez-nos avançar. Consideramos que fazia todo o sentido criar uma estrutura de apoio", explica o presidente da ACPEG, que foi professor do 1.º ciclo e delegado escolar.



"Terá serviços de lavandaria, limpeza de quartos, enfermagem, médico, restaurante e atividades culturais, entre outros. Funcionará nos moldes de um hotel", adianta acerca do edifício com cave e mais três pisos e cujo custo está avaliado em cerca de três milhões de euros.



Milhares de docentes

"Só em Gaia existem milhares de professores", observa, aludindo à numerosa comunidade e aproveitando para ressalvar que os candidatos a adquirir o direito de utilização vitalícia, além de terem de ser sócios da ACPEG, têm que preencher um destes requisitos: "Ter nascido, trabalhado ou residido num dos concelhos da Área Metropolitana do Porto".



O direito de utilização vitalícia custará entre 35 mil euros e 40 mil euros por pessoa, consoante a área dos apartamentos, sendo de acrescentar que também os familiares com deficiência podem integrar a lista de utilizadores. "Dez dos apartamentos já foram adquiridos", revela, confirmando a relevância e o interesse do empreendimento, que terá uma área de construção de três mil metros quadrados.



Será o dinheiro das "vendas" a cobrir parte do investimento. "O financiamento bancário garantirá a outra metade, através do Programa para a Qualificação das Comunidades Amigas das Pessoas Idosas [PQCAPI], avalizado pelo Estado", esclarece.



"O trajeto foi longo. A cedência do terreno em direito de superfície, por 75 anos, foi atribuída em 2017 pela Câmara de Gaia, uma vez que numa primeira fase, tinha sido de apenas 30 anos. Seguiu-se o tempo para maturar ideias, fazer desenhos e avaliar.



Há quatro anos, o projeto entrou na Gaiurb e no final de 2020 foi aprovado na totalidade. Contamos lançar o concurso durante o primeiro trimestre e prevemos que a obra dure cerca de um ano", refere, sabendo que a pandemia pode atrapalhar os planos, mas seguro quanto à obtenção do financiamento, pois "as conversações com duas entidades bancárias estão na fase final".



Associação tem 13 anos