Centro de Saúde de Carvalhos arranca em 2023

A construção da Unidade de Saúde dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, deverá arrancar no segundo trimestre de 2023 e levará cerca de dois anos a ser concretizada. O prazo foi avançado pelo presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, no final da reunião do Executivo, durante a qual o assunto foi abordado.

O concurso público para a construção do equipamento, com um preço-base de oito milhões de euros recebeu 14 propostas. Este foi o segundo procedimento lançado pela Autarquia, depois do primeiro ter ficado deserto. Na altura, o preço-base era de 6,5 milhões de euros e as quatro propostas apresentadas foram excluídas, porque todas eram de valor superior.

Perante este cenário, a Autarquia teve de rever o preço da obra, que sofreu um acréscimo de 1,5 milhões.

O presidente da Câmara referiu que neste segundo concurso "todas as propostas apresentam valores que estão significativamente abaixo dos oito milhões de euros", o que permite antecipar que deverá haver adjudicação.

Eduardo Vítor Rodrigues acredita que "este centro, que será o primeiro deste género no país, vai servir de modelo para estabelecimentos que tenham a componente pré-hospitalar".

A obra tem como objetivo providenciar serviços e horários que permitam ter pré-urgências hospitalares locais, acrescentando cuidados de saúde de proximidade na zona dos Carvalhos.

Na reunião foi aprovada também a reprogramação das verbas para a construção do Multiúsos dos Arcos do Sardão. A empreitada arrancará no final de novembro, terminando em 2024.