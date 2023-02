Centro Histórico de Gaia vai ter elevadores até ao Jardim do Morro

Miguel Amorim Hoje às 19:45 Facebook

Está em fase de concurso a instalação de três elevadores no Centro Histórico de Gaia, entre a Rua Cândido dos Reis e o Jardim do Morro, para facilitar a circulação dos peões, em especial das pessoas com mobilidade reduzida.

A informação foi prestada, esta segunda-feira, pelo vice-presidente da Câmara, Patrocínio Azevedo, em declarações à Imprensa, após a reunião camarária. O investimento previsto é de 2,5 milhões de euros e o primeiro concurso ficou deserto.

Cada um dos elevadores fará a ligação a pontos diferentes, no percurso entre Cândido dos Reis e o Morro, nomeadamente até General Torres.

Havia outro elevador na agenda, a ligar o Jardim do Morro e o Mosteiro da Serra do Pilar, mas não foi aprovado pela Direção Regional de Cultura.

Teleférico no Andante

Também é objetivo da Autarquia integrar as viagens no teleférico na rede metropolitana do Andante. Há "conversações" com o operador, mas "ainda não existe acordo".

Segundo Patrocínio Azevedo, a negociação, que decorre há uns tempos, "não é fácil". Uma das questões passará por conseguir conciliar a condição de turista e a de passageiro frequente.