Centro Histórico de Gaia vai ter novo controlo de acesso de veículos

O Centro Histórico de Gaia vai ter um novo controlo de acesso de veículos. O que existe está inativo. Segundo o vice-presidente Patrocínio Azevedo, que substituiu esta segunda-feira Eduardo Vítor Rodrigues na reunião de Câmara, "foi lançado o concurso para a adjudicação". O investimento previsto é de 600 mil euros.

O objetivo é monitorizar a mobilidade, designadamente nas Caves de Vinho do Porto. "Queremos ter um sistema eficaz, que será gerido a partir da central existente no quartel do Batalhão dos Bombeiros Sapadores", explicou.

O vice deu como exemplo as entradas de camiões ligados ao setor vinícola e de veículos que prestam serviços aos hotéis, que passarão a ter um tempo determinado para permanecer na zona, mediante dispositivos e códigos criados para o efeito.

Patrocínio Azevedo mostrou-se "confiante" quanto à participação de empresas no concurso lançado pela Câmara e esclareceu que não tem a ver com a videovigilância também a implantar nos locais mais procurados pelos turistas. "A videovigilância é complementar", afirmou.

Referiu, ainda, que caso o sistema se mostre eficaz no Centro Histórico poderá ser replicado noutras zonas, entre as quais a Afurada, outro dos pontos do concelho com muitos visitantes.

No próximo verão, os Sapadores voltarão a contar com uma unidade avançada, na marginal, nas instalações do posto de turismo.

Para o Parque de São Caetano, em Vilar do Paraíso, foi lançado um segundo concurso para a construção de um polidesportivo coberto. O primeiro concurso ficou deserto. O valor base é de 2,8 milhões de euros, mais IVA.