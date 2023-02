Centro Histórico de Gaia vai ter videovigilância

Miguel Amorim Hoje às 18:26 Facebook

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vai estar esta sexta-feira em Gaia para assinar um memorando de entendimento com a Autarquia, que inclui a videovigilância no espaço público. Instalar câmaras no Centro Histórico é uma prioridade e a Afurada também consta da lista.

As zonas de Gaia com maior afluência de pessoas, nomeadamente de turistas, são consideradas prioritárias quanto à instalação de videovigilância no concelho. O Centro Histórico, Jardim do Morro incluído, encabeça essa lista.

Esta sexta-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vai estar em Gaia, ao fim da tarde, para assinar o memorando de entendimento com a Autarquia. Entre os objetivos que constam do acordo, a "promoção de todos os procedimentos com vista à instalação dos sistemas de videovigilância" ocupa lugar cimeiro.