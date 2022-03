Centro Hospitalar Gaia/Espinho também quer um heliporto

Miguel Amorim Hoje às 20:57 Facebook

Aproveitando a visita da ministra da Saúde, Marta Temido, o administrador Rui Guimarães reivindicou, esta terça-feira, um heliporto para o Centro Hospitalar de Gaia/Espinho. "Queremos ter um heliporto", referiu, entre os objetivos que a unidade hospitalar se propõe a atingir.

Num dia marcante, com a abertura em pleno do Centro Materno Infantil, a presença da ministra serviu, obviamente, para reforçar o contentamento dos profissionais, que passam a ter os serviços concentrados no piso 3 do novo edifício no Monte da Virgem. Embora a Unidade II, localizada no centro de Gaia, mantenha, por agora, o ambulatório e o diagnóstico pré-natal.

"Nem tudo são boas notícias", como anotou, a propósito, Rui Guimarães. A administração do Centro Hospitalar quer mais. A juntar ao heliporto, os responsáveis pretendem equipar o piso 2 da estrutura no Monte da Virgem, que está vago, encaixando lá a Unidade de Infeciologia, entre outros serviços.

De assinalar que no âmbito das reformas efetuadas nas instalações, foi possível acomodar o internamento de Ortopedia, que funcionava na Unidade II, num pavilhão no Monte da Virgem.



Na ronda pelo Centro Materno Infantil, onde os quartos para a mãe e o acompanhante são individuais, Marta Temido realçou que as mudanças são "radicais", em relação às condições que existiam no equipamento do centro de Gaia.

"A modernidade está à vista. Ter quartos individuais e com os serviços muito próximos, confere segurança", destacou, entre outros elogios à infraestrutura, no seu dia de estreia.

Quanto aos investimentos reclamados, deu uma garantia: "Fica o compromisso de trabalharmos para que as próximas respostas sejam dadas com brevidade".

Para o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, a nova maternidade é uma prenda há muito merecida. "Foram 20 anos de promessas. Foi necessária muita resiliência. Esta data é de felicidade", adiantou.

Também o autarca de Espinho, Miguel Reis, manifestou a sua satisfação pela obra realizada. "Saímos daqui de coração cheio. É um dia de grande alegria. Queremos aumentar a natalidade", comentou.