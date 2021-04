Cerâmica de Valadares pronta para mais 100 anos após superar insolvência

Miguel Amorim Hoje às 11:33 Facebook

Em Valadares, Gaia, hoje é dia de festa. A sua Cerâmica sopra as velas do bolo de aniversário, pelos 100 anos. Declarada insolvente entre 2012 e 2014, retomou a atividade como ARCH Valadares e diz-se preparada para os desafios. Aguentou bem a pandemia, "sem focos de contaminação", e até teve no "primeiro trimestre um dos melhores de sempre".

Segundo o diretor-geral, Henrique Barros, a ARCH foi uma "segunda oportunidade". Acabou "por converter-se num novo projeto, parecendo até que não houve descontinuidade, recuperando postos de trabalho e a dignidade laboral de muitos ex-colaboradores da Cerâmica, que achavam que tinham chegado ao final da sua vida profissional e não tinham expectativas, e hoje reconhecem que tinham muito ainda para dar".

Atualmente, a Valadares emprega cerca de 100 funcionários que transitam da antiga empresa. "Não houve despedimentos durante a pandemia. Pelo contrário, houve um reforço da equipa no segundo semestre de 2020 e que se mantém, esperando que venha a ser possível reforçar de novo e que o mercado nos peça isso", diz, otimista.