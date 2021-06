Cerca de cem animais resgatados para adoção responsável em Gaia

JN Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA) de Vila Nova de Gaia promove, a partir de 19 de junho, entre as 14 e as 17 horas, uma campanha de adoção responsável para os cerca de cem animais resgatados ao longo dos últimos meses no concelho.

A iniciativa destina-se a criar proximidade e empatia entre potenciais adotantes e parceiros de quatro patas, face ao aumento de resgates registados pela plataforma no rescaldo do período pandémico. A identificação eletrónica, desparasitação, esterilização e vacinação são assegurados pelo município.

"Com o desconfinamento, o número de animais abandonados aumentou exponencialmente e é importante sensibilizar as pessoas para a importância da adoção responsável" diz o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Eduardo Vítor Rodrigues destaca a necessidade de evitar que fiquem nas instalações da PATA durante vários anos, "sem oportunidade de integração em ambiente social e familiar".

Os visitantes devem realizar uma marcação prévia através do email pata@cm-gaia.pt ou do telefone 223 742 445 e são sujeitos ao uso obrigatório de máscara.