Cidadãos preparam providência cautelar para travar obra na Granja

Miguel Amorim Hoje às 07:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Grupo de cidadãos de Gaia defende túnel para atravessar linha férrea junto à estação e não a passagem superior decidida pela IP. Haverá ação judicial.

O atravessamento pedonal da linha férrea frente à estação da Granja, em Gaia, vai ser substituído por uma passagem superior, com escadas e elevadores, mas esta decisão da Infraestruturas de Portugal (IP) não agrada à população local, que defende a criação de um túnel. O grupo Praia da Granja, Cidadãos lançou uma petição online, dirigida ao presidente da Câmara de Gaia, e prepara-se para interpor uma providência cautelar para travar a obra.

Ao JN, a IP diz que "a construção de rampas não se revela viável" e o autarca Eduardo Vítor Rodrigues concorda com a solução, que será similar "à existente na estação de General Torres". Mas o grupo de cidadãos, além de alegar que a nova travessia vai "separar a povoação", fala em "obstáculo [10 metros acima do solo]" e em "intrusão arquitetónica". É destacado o "brutal impacto visual sobre edifícios de elevado valor patrimonial, como a estação e a Assembleia da Granja". Também é assinalado que "não promove a mobilidade suave [pedonal e de bicicleta]". Em causa estão os elevadores que "não podem ser vistos como alternativa, porque, se por um lado exigem uma elevada manutenção, quase sempre descurada, levando à sua inutilização futura, por outro, um elevador não é capaz de responder em horas de ponta aos passageiros e residentes com mobilidade reduzida, situação agravada pelas questões sanitárias que obrigam à utilização de uma pessoa por elevador".