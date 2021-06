Cientista e selecionador de sub-21 recebem medalha de honra de Gaia

Hoje às 16:08 Facebook

O selecionador português de sub-21, Rui Jorge, e a bióloga e cientista Maria Manuel Mota são duas das personalidades que a Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, homenageadas nas cerimónias do Dia do Município, este domingo.

No total, quase duas dezenas de instituições ou personalidades receberam medalhas que distinguem o contributo ao concelho e o destaque alcançado a nível nacional ou internacional.

A medalha de honra foi atribuída à bióloga e cientista Maria Manuel Mota, bem como ao selecionador português sub-21 e ex-futebolista Rui Jorge, que recentemente levou Portugal à final do Campeonato da Europa, ambos naturais de Vila Nova de Gaia.

Rui Jorge, selecionador de sub-21 Foto: André Luís Alves / Global Imagens

O árbitro português Artur Soares Dias, ao qual a Câmara de Gaia decidiu atribuir a medalha de mérito profissional, está neste momento ausente do país, ao serviço do Euro 2020, onde arbitrou, na quarta-feira, o País de Gales-Turquia, encontro que decorreu em Baku, no Azerbaijão.

Na categoria de desporto, destacam-se outros homenageados como a canoísta Joana Vasconcelos, que recentemente garantiu a quota para os Jogos Olímpicos com a vitória em K1 500 na segunda prova de qualificação olímpica de 2021, em Barnaul, na Rússia.

Já a título póstumo foram atribuídas duas medalhas: a de mérito profissional a Susana Pombo, que foi diretora financeira da Pombo Indústria Metalúrgica, localizada em Francelos (Gulpilhares), bem como a de mérito cultural ao mestre António Joaquim, natural de Travanca (Santa Maria da Feira), pintor autodidata que faleceu em abril aos 95 anos de idade.

O até há pouco tempo vereador pelo PSD na Câmara Municipal Duarte Besteiro e o anterior comandante dos Sapadores de Bombeiros de Gaia, Vítor Primo, foram agraciados com as medalhas de mérito cívico e de mérito por Serviço Público, respetivamente.

Somam-se duas instituições históricas e centenárias do concelho, a mutualista Montepio Vilanovense de Socorro Mútuo Costa Goodolfim e a empresa de cerâmicas ARCH Valadares, esta última agraciada com a medalha de mérito empresarial.

Ainda no campo do desporto, Carlos Monteiro, atleta de crosse e fundo, e Ricardo Costa, antigo defesa central da seleção portuguesa também constam da lista na categoria de mérito desportivo.