A circulação do metro foi interrompida em Gaia, entre as estações de João de Deus e Jardim do Morro, após uma pessoa ter sido atropelada pelo metro, na Avenida da República.

Segundo os bombeiros de Coimbrões, o alerta foi dado às 17.35 horas.

Fonte da empresa Metro do Porto disse ao JN que a vítima "está consciente", mas com ferimentos graves, tendo o INEM sido chamado ao local. A prestar socorro, também estão os bombeiros de Coimbrões.