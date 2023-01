Circulação ferroviária entre Gaia e Francelos reposta em ambas as vias

JN/Agências Hoje às 11:46 Facebook

A circulação ferroviária entre Vila Nova de Gaia e Francelos, que esteve condicionada desde quinta-feira de manhã, foi reposta esta sexta-feira, em ambas as vias.

De acordo com Pedro Ramos, porta-voz da Infraestruturas de Portugal (IP), os trabalhos foram concluídos cerca das 4.30 horas, estando a circulação a decorrer desde essa hora.

No entanto, segundo o responsável, "como medida preventiva de segurança foi estabelecida uma limitação de velocidade na via D, entre os quilómetros 325,3 e 325,3".

Os condicionamentos na ferrovia ocorreram devido ao escorregamento do balastro na via ao quilómetro 325 da Linha do Norte, que obrigou à suspensão da "circulação na via D [descendente, sentido Lisboa] entre Gaia e Francelos Sul, desde a manha de quinta-feira e as 4.30 horas de hoje".

De acordo com a empresa que gere a rede ferroviária nacional, naquele troço do concelho de Vila Nova de Gaia (distrito do Porto) a circulação processou-se nos dois sentidos através de uma única via, com limitação de velocidade entre os Km 325 e 325,3 da Linha do Norte.

O troço entre Espinho e Vila Nova de Gaia está atualmente em obras no valor de 55,3 milhões de euros, e deverão concluir-se no início deste ano, disse fonte oficial da IP à Lusa no dia 4 de novembro.