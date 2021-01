Colisão deixa A44 parcialmente cortada ao trânsito em Gaia

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoestrada 44 teve duas faixas de rodagem cortadas ao trânsito no sentido Norte/Sul, em Valadares, depois de uma colisão entre dois carros ter provocado quatro feridos ligeiros, disse esta sexta-feira a Proteção Civil. A circulação foi reaberta às 16.40 horas.

Com os carros acidentados a ocupar as "faixas esquerda e central daquela via rápida, foi necessário retirar os veículos e depois limpar a via dado haver destroços espalhados", explicou a fonte da GNR.

O corte parcial da circulação verificava-se desde as 14.44 horas, tendo os quatro feridos ligeiros sido transportados para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, disse fonte da Proteção Civil.

No local estiveram os Bombeiros de Valadares, a Brigada de Trânsito, a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia e elementos da empresa concessionária Ascendi, num total de 21 operacionais apoiados por nove viaturas.