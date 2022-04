Colisão entre dois carros congestiona trânsito na Ponte do Freixo

JN Hoje às 18:28 Facebook

Uma colisão entre dois carros está a causar congestionamentos no trânsito, na Ponte do Freixo, que liga Gaia ao Porto. O acidente deu-se no sentido Sul-Norte da A20 e causou ferimentos em, pelo menos, duas pessoas.

Segundo informações divulgadas ao JN pelos Bombeiros Sapadores de Gaia, ficaram encarceradas duas pessoas, tendo uma delas já sido libertada.

A colisão deu-se junto ao separador central, pelo que obrigou ao corte da circulação na faixa da esquerda.

Além dos Sapadores de Gaia, também os Sapadores do Porto estiveram no local, onde ainda permanecem o INEM e a PSP.