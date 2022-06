Colisão entre motociclo e dois veículos corta via na Ponte da Arrábida

Alfredo Teixeira Hoje às 09:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Faixa esquerda do tabuleiro da ponte está cortada no sentido Gaia/Porto e há filas de vários quilómetros.

Uma colisão entre um motociclo e dois outros veículos, um ligeiro de passageiro e outro de mercadorias, causou na manhã desta quinta-feira dois feridos.

O alerta foi dado cerca das nove horas e os feridos são os ocupantes da motorizada. No local estão os Bombeiros de Coimbrões com um carro de desencarceramento e duas ambulâncias.

A Divisão de Trânsito da GNR de de Oliveira do Douro está a tomar conta da ocorrência. Com a via esquerda cortada no acesso ao Porto a fila de veículos tem já vários quilómetros.