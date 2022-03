Colisão na Ponte da Arrábida provoca um ferido grave

JN Hoje às 21:26 Facebook

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, esta terça-feira, na Ponte da Arrábida, que liga as cidades de Gaia e do Porto, provocou dois feridos, um deles com gravidade, que teve de ser desencarcerado do carro com a intervenção dos bombeiros.

O acidente aconteceu à entrada da ponte, no sentido Gaia/Porto, e o ferido grave foi transportado para o Centro Hospitalar Gaia/Espinho.

A outra vítima sofreu ferimentos ligeiros.

No local estiveram os Sapadores de Gaia, assim como os bombeiros de Coimbrões e dos Carvalhos, entre outros meios.