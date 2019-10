Comunidades ciganas esperam realojamento há mais de 20 anos

Rosária Gonçalves e Ana Jorge Teixeira Hoje às 13:41 Facebook

Cerca de 160 pessoas vivem num conjunto de barracas, em Grijó, Gaia. A autarquia está a trabalhar no processo.

As crianças que brincam na rua e a roupa estendida ao sol não deixam dúvidas de que naquele conjunto de barracas vivem famílias. Sónia Soares nasceu ali, na Rua das Casas Queimadas, em Grijó, Gaia, há 28 anos e foi ali que criou os sete filhos, as mais novas são gémeas que segura no colo. "Prometem casa, prometem terreno e nada", lamentou Sónia, que não sabe onde nem quando terá uma casa com condições básicas.

Há mais de 20 anos que as famílias esperam o realojamento prometido. As casas construídas com chapas e o lixo que se acumula no chão denunciam as más condições em que vivem as comunidades ciganas nas ruas Casas Queimadas, Agros e Rio Velho.