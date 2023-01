Concurso público para nova piscina do Maravedi

JN Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Gaia vai levar à reunião de executivo da próxima segunda-feira o lançamento do concurso público com vista à construção da nova piscina do Maravedi. Construído em 1998 e encerrado ao público em agosto de 2019, por falta de condições de segurança, o complexo localizado na Rua Francisco Alexandre Ferreira, em Santa Marinha, será demolido pela empresa que vier a construir as novas instalações.

Segundo o documento a apresentar na reunião, a nova infraestrutura terá três tanques, balneários e uma área de "fitness", com o preço-base a rondar os 8,2 milhões de euros. A empreitada prevê ainda o tratamento paisagístico da área exterior e a construção de um parque de estacionamento com mil metros quadrados, divididos em dois pisos, um deles coberto.

A piscina principal terá oito pistas de natação semiolímpicas, ou seja, com 25 metros de comprimento. As duas mais pequenas serão para crianças e para os mais velhos. Em simultâneo, os três tanques terão uma capacidade para receber 338 pessoas. Já a área de "fitness" pode receber ao mesmo tempo 69 utilizadores.



Após a publicação do anúncio do concurso público, os interessados têm 60 dias para apresentar propostas. A obra tem um prazo de execução de dois anos e a adjudicação terá em conta o custo mais vantajoso e a qualidade técnica da proposta.

PUB

Apesar de ter sido alvo de várias intervenções ao longo dos anos, a antiga piscina do Maravedi acabou por fechar em definitivo. Não foi possível resolver uma série de problemas, que, inclusivamente, punham em risco os alicerces do edifício.