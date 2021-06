Congresso do PS decorrerá em Gaia

Miguel Amorim Hoje às 20:48 Facebook

O XXIII congresso nacional do PS, que se vai realizar entre 9 e 11 de julho, para a eleição do novo secretário-geral, terá lugar em Gaia, no pavilhão municipal da Lavandeira.

A eleição será disputada entre o atual líder, António Costa, e o dirigente socialista Daniel Adrião.

A oficialização do local do congresso ainda irá a votos na próxima reunião da Câmara de Gaia, marcada para segunda-feira, mas a aprovação está garantida.

Em Gaia, os socialistas contam com uma ampla maioria no Executivo municipal. Têm nove vereadores. A oposição está representada pelo PSD, que elegeu apenas dois vereadores.

O pedido da cedência do pavilhão municipal da Lavandeira partiu da Federação Distrital do Porto do PS e faz parte dos assuntos que vão a votação na reunião camarária.