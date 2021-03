Construção de centro cívico de Serzedo já arrancou

Marta Neves Hoje às 15:24 Facebook

A empreitada de construção do centro cívico de Serzedo já está no terreno, prometendo ser uma obra com um enorme impacto, uma vez que criará uma nova centralidade nesta freguesia de Gaia.

É previsível que o novo centro cívico - cujo investimento total será de 245 mil euros - esteja pronto no início do segundo semestre deste ano.

"A intervenção passa pela construção de uma praça, tendo como elemento principal o cruzeiro, pretendendo-se que esta seja um prolongamento do adro da igreja. Isto permitirá o alargamento do espaço a novas valências de utilização, estando reunidas todas as condições para a realização de vários eventos que irão oferecer uma nova centralidade à freguesia", faz saber a Câmara de Gaia através de um comunicado.

Além disso, a nova praça pretende ligar os dois lados da rua da Igreja, sendo que a solução encontrada foi a elevação da rua, atravessando a praça, mas ao mesmo tempo fazendo parte integrante da mesma.

Houve, também, a preocupação de adaptar a praça, existindo duas plataformas mais elevadas com um caráter de palco, sendo que as restantes quatro têm uma função de plateia.

A intervenção inclui, ainda, a reabilitação do tanque existente em granito, por se tratar de uma referência do local, estando previsto o seu funcionamento como espelho de água.