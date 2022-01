Construção de novo hotel em Gaia arranca em fevereiro

Adriana Castro Hoje às 15:53 Facebook

Na Rua de General Torres, em Gaia, a 50 metros da Ponte de Luís I, começará a construir-se, no próximo mês, um novo hotel de quatro estrelas. A unidade, com um investimento de 11,5 milhões de euros, estará concluída em 2023.

Chama-se "Azul Boutique Hotel" e terá 64 quartos com vista para o rio Douro, "contando ainda com restaurante, esplanada e solário com piscina no piso 4", anuncia o grupo Fortera, responsável pelo projeto. A unidade hoteleira terá, no total, uma área de 4200 metros quadrados.

"Tomamos partido desta localização para trazer a paisagem para quase a totalidade dos quartos. Também a zona de restauração e o solário aproveitam essa paisagem com vistas completamente desimpedidas", explica Hélder Agostinho, arquiteto e gestor imobiliário do projeto.

Este novo hotel junta-se, na Rua de General Torres, ao Riverport Douro Hotel, também de quatro estrelas, que nascerá no primeiro troço da artéria. Aquela encosta, onde está instalado o The Yeatman, de cinco estrelas, contará ainda com uma outra construção, que será da mesma gama, do Grupo Sogevinus Fine Wines, na Rua de Serpa Pinto, numas antigas instalações da Burmester. O grupo espanhol é também proprietário das caves Calém.

No ano passado, na escarpa da Serra do Pilar, abriu o Hotel Vincci Ponte de Ferro, junto ao tabuleiro superior da Ponte de Luís I.

"Apesar da difícil conjuntura pandémica para o setor do turismo, os próximos meses deverão permitir-nos reunir boas condições para efetuarmos perspetivas mais consolidadas, o que nos leva também a crer que estamos a prever esta inauguração para um momento de franca recuperação do setor, com o Porto e Gaia a voltarem a apresentar-se como importantes polos de procura turística em Portugal", afirma Elad Dror, CEO do grupo Fortera.