Consultas com atraso superior a três meses no Centro de Saúde de Lever

No Centro de Saúde de Lever, em Gaia, há consultas com mais de três meses de atraso e grandes dificuldades para obter receitas. A unidade só tem uma médica para cerca de três mil utentes, uma vez que a outra clínica está de baixa prolongada, desde janeiro de 2022.

O problema foi abordado numa reunião entre a diretora executiva do Agrupamentos de Centros de Saúdes (ACES) Gaia/Espinho, Fátima Machado, e o deputado do PSD na Assembleia da República Firmino Pereira.

No encontro, o parlamentar "constatou a necessidade urgente de colocação de um médico de família" na unidade de Lever. Um centro cujas instalações também precisam de reforma. Firmino Pereira sublinha as "condições precárias" do imóvel, tendo sido informado que "existe uma proposta para a construção de um novo edifício, no âmbito dos fundos comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência ou Portugal 2030".

Quanto à carência de pessoal, o deputado referiu que a diretora do ACES explicou que "está aberto um procedimento concursal para contratação de médicos e que o Centro de Saúde de Lever é a primeira prioridade de colocação". "O prazo do concurso termina a 25 de Janeiro, sendo expectável que Lever possa ter mais um médico de família até ao final de Fevereiro", observou.