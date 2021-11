Susto com veneno de ratos leva seis crianças para hospital em Gaia

Almiro Ferreira Hoje às 17:37 Facebook

Seis alunos do primeiro ano de escola básica de S. Félix da Marinha suspeitos de ingestão de substância altamente tóxica foram levados a tratamento e observação.

Algures entre a imprevidência infantil e uma porta descuidada numa arrecadação da Escola Básica 1 de Matosinhos, em S. Félix da Marinha, gerou-se o pânico da professora do primeiro ano, quando se apercebeu que as crianças tinham voltado do recreio à sala de aula a falar da "brincadeira" com o veneno dos ratos. O alarme correu depressa e seis alunos, entre os seis e os sete anos, foram imediatamente levados para tratamento e observação no Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.

"Nenhum dos alunos se sentiu mal. Estavam todos bem. Mas foi um susto. E a professora fez questão de as mandar imediatamente para observações hospitalares", conta ao JN uma fonte da Câmara Municipal de Vila de Gaia, que gere o Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, no qual se inclui a escola do primeiro ciclo situada na Rua dos Mourões, no lugar de Matosinhos.

O incidente produziu-se a meio da tarde desta quarta-feira e foi causado pela curiosidade imprudente das crianças, que decidiram brincar com as ratoeiras. Meteram os dedos nas embalagens de veneno para os roedores e terão ingerido "uma pequena quantidade", segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, citada pela Lusa.

Sempre segundo o CDOS, as crianças não manifestaram sintomas graves, nem inspiravam grandes cuidados, tendo sido levados ao hospital de Vila Nova de Gaia só por precaução.

Todas as tentativas do JN para obter esclarecimentos junta da ​​​​​​​EB1/Jardim de Infância de Matosinhos resultaram infrutíferas.