Cordão humano apela à proteção dos oceanos

João Nogueira Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Iniciativa da Escola Azul juntou cerca de 1600 crianças, entre as praias de Gaia e de Matosinhos.

Numa "linha humana" que se estendeu pela praia de Miramar, em Gaia, até a de Angeiras, Matosinhos (uma extensão de cerca de dois quilómetros), o entusiasmo e animação das crianças que a compunham foi visível, acompanhado pelo som das ondas do mar. A iniciativa "Corrente do Oceano" formou-se ontem para consciencializar sobre os cuidados a ter com o oceano e celebrar o Dia Nacional da Escola Azul.

Durante cerca de 30 minutos, as crianças expuseram cartazes com mensagens como "o oceano não é um depósito de lixo", e "cantaram uma música criada por elas com o título "Um mar de futuro", adiantou Cândida Barroca, coordenadora da Escola Azul.

Félix Pinto, aluno do 3.º ano da escola de Francelos, que participou na atividade partilhou a sensação: "Sinto-me feliz e até já fiz um castelo de areia com os meus amigos". Apesar da idade, a criança revela que "temos de preservar o mar, porque ele é importante para a nossa vida e não deve ser destruído".

No local era visível uma segunda fila preenchida pelos pais e funcionários escolares que fizeram questão de acompanhar as crianças.

"Está toda contente", afirmava Raquel Lima a olhar para a filha Luísa Coelho que participou na iniciativa. Com a consciência de que era um "dia diferente" para as crianças, Raquel partilhou: "Veio para a praia com os amigos e está a divertir-se. Mas é importante a sensibilização desde cedo. Eles são o futuro".

A diretora do Agrupamento de Escolas de Valadares, Fernanda Ferrão, acrescentou que a mobilização das crianças fez parte de "uma enorme parceria": "Temos o apoio e presença de várias entidades. Desde os bombeiros, às câmaras e até da CP, que disponibilizou um comboio exclusivo com o nome de "Comboio Azul pelos Oceanos" que mobilizou mais de 1200 crianças".

PUB

O programa educativo Escola Azul, do Ministério da Economia e Mar, envolve mais de 300 escolas do país que trabalham junto da comunidade educativa "a influência do oceano em nós e a nossa influência no oceano" segundo a organização. Com iniciativas como a "Corrente do Oceano", o projeto apela às gerações futuras um maior contributo ambiental.