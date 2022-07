Corpo de homem encontrado a boiar na praia da Aguda

Alfredo Teixeira e Adriana Castro Hoje às 15:16 Facebook

O corpo de um homem foi resgatado da praia da Aguda, junto ao Neptuno, em Gaia, ao início da tarde desta quinta-feira. O alerta foi dado pelos nadadores salvadores daquela zona balnear.

De acordo com fonte dos Bombeiros da Aguda, desconhece-se a identidade da pessoa encontrada ou se estava a fazer praia no local. Em declarações ao JN, o Capitão do Porto do Douro e Leixões, Silva Rocha, informou que o corpo estaria já dentro de água "há pelo menos 48 horas". Decorrem investigações para averiguar o sucedido, sendo que o homem estava vestido "de calções e t-shirt".

Teria cerca de 50 anos.

No local encontra-se a Polícia Marítima e a Polícia Judiciária.