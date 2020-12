JN Hoje às 18:06 Facebook

A Câmara e a ACIGAIA-Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gaia organizam o "Correio dos Sonhos", ação que pretende incentivar e dar visibilidade ao comércio local.

A decorrer até 6 de janeiro de 2021, consiste na colocação de 100 marcos do correio em estabelecimentos do concelho, onde as crianças poderão depositar uma carta com a sua "Lista de Desejos". Todas as cartas terão resposta do Pai Natal de seus ajudantes duendes.