Corrida de S. João: "O meu sonho é ir aos Jogos Olímpicos"

A tradicional Corrida de S. João realizou-se na manhã deste domingo e o vencedor foi Nuno Lopes, do CD Feirense. Nos femininos, a sportinguista Catarina Ribeiro levou a melhor em relação às outras atletas que participaram.

Após 15 quilómetros de corrida, Nuno Lopes quase nem conseguia falar mas expressava com gestos e sorrisos a alegria pela conquista da Corrida de S. João, realizada na manhã deste domingo, na zona pedonal de Canidelo, em Gaia. Nuno tem 34 anos, corre pelo CD Feirense, é empreiteiro de construção civil e treina à noite. O seu sonho é "participar nos próximos Jogos Olímpicos".

A partida da Continental Corrida de S. João, organizada pela Runporto, foi dada pelas 9.30 horas, no regresso do evento à marginal de Gaia, dois anos depois de interrompida devido à pandemia. Desde 2018 que a margem sul do Douro recebe a corrida que este ano teve mais de três mil inscritos. Nuno Lopes foi o vencedor pela prova dos 15 quilómetros. Em segundo lugar ficou Rui Teixeira, do Sporting Clube de Portugal (SCP), e, em terceiro, o atleta Paulo Paula.

"A corrida foi um pouco durinha mas lá consegui chegar ao fim sem problemas", afirmou ao JN Nuno Lopes que acorda às cinco da manhã para treinar. "O segredo é chegar à prova e fazer o que o meu treinador manda. E correr o mais rápido possível logo nos primeiros metros", acrescenta o atleta. A tática parece ter resultado.

No setor feminino a vitória pertenceu a Catarina Ribeiro, do SCP, ficando Carla Martinho, do Desportivo de Águeda, em segundo lugar e, em terceiro, Susana Godinho, do CD Feirense. "Correu bem apesar da corrida ter duas subidas acentuadas. Mas trabalhei bastante nos últimos meses para chegar aqui e fazer uma boa prova", salientou ao JN Catarina Ribeiro que irá participar em breve nos campeonatos nacionais. Como curiosidade de referir que os atletas com mais experiência que participaram na prova foram Óscar Loureiro, com 82 anos, e Emília Carvalho, com 70.

Seja como for, este ano, mais de 70% dos inscritos, de um total de três mil atletas, têm menos de 50 anos, uma inversão no interesse pela corrida em relação às edições anteriores. Dos cerca de três mil atletas que participaram, 20% (600 pessoas) tinham mesmo entre os 18 e os 34 anos.

O espírito de camaradagem era visível no final da prova entre todos os atletas, independentemente dos clubes que representam. Pedro Teixeira foi o vencedor da Mini Corrida Pela Saúde Digestiva by SPG (Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia). Aqui mais que uma corrida muitos participantes, alguns com as suas famílias inteiras e com gente de todas as idades, caminhavam alegremente.

Com o intuito de contribuir para um mundo mais sustentável esta Continental Corrida de S. João escolheu uma t-shirt 100% reciclada que fez parte do kit distribuído aos atletas. No final todos os participantes receberam um manjerico como recordação. "Estamos satisfeitos e consideramos que a organização foi perfeita neste recomeço do evento muito importante para a saúde quer física quer mental dos participantes", afirmou ao JN Jorge Teixeira, diretor geral da Runporto, empresa que no próximo sábado organiza a Corrida do S. João de Braga e, a 18 de setembro, a Meia Maratona do Porto, prova que, neste momento, já conta com cerca de quatro mil inscritos.